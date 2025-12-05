Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arcade acoge un coloquio sobre el TDAH

El Multiusos de Arcade acoge hoy, a las 20.00 horas, una charla-coloquio impartida por David Barbosa sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

