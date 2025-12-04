Soutomaior inicia un servicio puerta a puerta de recogida de papel y cartón en las tiendas

Soutomaior puso ayer en marcha un nuevo servicio de recogida puerta a puerta de papel y cartón entre los locales comerciales del municipio. Desde el gobierno local justifican esta nueva prestación como una mejora importante para una gestión más eficiente y ecológica de la recogida de estos residuos . «Unha mellora que lle permitirá a todos os negocios do concello xestionar os seus residuos dunha maneira máis cómoda, directa e sostible», indicó el alcalde, Manu Lourenzo.

El responsable municipal explica que «o paso que estamos a dar na xestión do lixo marcará un antes e un despois polo medio ambiente, trátase de que entre todas e todos sexamos conscientes de que Soutomaior precisa medrar en verde. É unha resposta de todas e todos os que desexamos deixar un mundo mellor ás vindeiras xeracións».

El servicio de recogida de basura, prestado por la empresa concesionaria Urbaser, realiza la ruta para retirar el papel y el cartón los lunes, miércoles y viernes en horario de 18.00 a 21.00 horas. Estos residuos deben depositarse en las entradas de los establecimientos debidamente plegados y compactados, de forma que no se esparzan por la calle en caso de viento o cualquier incidencia atmosférica.