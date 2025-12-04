Bas denuncia recortes en la lucha contra la violencia machista

El grupo municipal del PP de Redondela acusa a la alcaldesa, Digna Rivas, de «irresponsabilidade e falta de compromiso» con las víctimas de la violencia machista por hablar de la puesta en marcha de nuevos servicios en esta materia, con motivo de la Mesa de Coordinación para a Mellora da Atención á Vítimas de Violencia de Xénero, «cando está a aplicar recurtes nesta materia por non executar todos os fondos asignados do Plan VioXén e desatender de xeito constante as solicitudes dos corpos e forzas de seguridade para reforzar o coidado e protección das mulleres».

El portavoz popular Javier Bas califica de «inadmisible» que, con treinta casos encima de la mesa, «os corpos de seguridade estean a solicitarlle con insistencia ao goberno local máis recursos para protexer ás vítimas da violencia machista en Redondela e o executivo de Digna Rivas, malia ter asignados fondos para iso ao abeiro do Plan VioXén, non lles faga ningún caso e aínda por riba se poña a presumir de que vai poñer en marcha plans pioneiros», criticó.