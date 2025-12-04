Las ANPA de Redondela exigen los comedores escolares dentro del propio centro

Las ANPA de los colegios públicos EEI Santa Mariña y CEIP A Marisma de Redondela exigen que se regularicen con urgencia los comedores escolares y se habiliten en las propias instalaciones de los centros, ya que en la actualidad tienen que desplazar a diario a los alumnos a un edificio externo cedido por el Concello en las proximidades.

Los representantes de las ANPA de los dos colegios mantuvieron una reunión con la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, y el concejal de Ensino, Alberto Álvarez, para trasladarle sus necesidades y demandas, centradas en el problema de los comedores escolares, a los que acuden a cada día más e un centenar de niños de entre 3 y 12 años de ambos centros educativos.

Tanto desde las ANPA como desde el Concello reclaman a la Consellería de Educación que se cree un espacio en los propios centros escolares para los comedores. Las ANPA afirman que existen espacios disponibles en ambas instalaciones escolares para habilitar el comedor, por lo que demandan al departamento de la Xunta que los adapte para este uso. De esta forma se evitarían los desplazamientos de los niños, que en la actualidad deben salir del colegio para el servicio de comedor, con los riesgos que eso implica.

Recogida de firmas

Por su parte, desde la ANPA de la EEI A Marisma han iniciado también una recogida de firmas para exigir a la Consellería de Educación «a execución de medidas urxentes e inmediatas para regular o comedor», un servicio que gestiona la propia ANPA.

En su escrito, el colectivo de padres señala que hace más de un mes notificaron que el local cedido por el Concello de Redondela para prestar el servicio de comedor «non está rexistrado como tal para o seu uso e actualmente non cumpre a normativa vixente», una situación que implica «diversas incidencias administrativas» que afectan al funcionamiento del servicio. Este problema, advierten, «podería derivar no seu peche inmediato, ademais de afectar ao benestar do alumnado».

La ANPA también explica que ha mantenido varias reuniones con el Concello para tratar de regular el servicio «pero seguen sen darnos unha solución», una situación que les preocupa puesto que, en caso de cualquier incidencia, la responsabilidad legal recaería sobre el colectivo de padres, que son los que gestionan el servicio.