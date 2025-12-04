La alameda de Talo Río acogerá el día 13 el I Encontro Inclusivo de Soutomaior

La alameda de Talo Río de Arcade será el escenario el próximo día 13 del I Encontro Inclusivo de Soutomaior, un programa a través del que se pretende visibilizar la necesidad de normalizar las diferentes capacidades que tienen las personas «sen que estas estean estigmatizadas e sexan cuestionadas».

La iniciativa fue presentada ayer por el alcalde, Manu Lourenzo, la concejala de Benestar Social e Igualdade, Rosana Martínez, y Khadija El Gad Essafi, madre de un niño con diversidad. El regidor local señaló que el objetivo es que la ciudadanía participe en actividades «nas que o benestar das persoas sexa o epicentro independentemente das súas capacidades, camiñar cara unha cultura accesible e inclusiva real aplicada a contextos deportivos, lúdicos, sociais, etc». En definitiva, como recalcó Lourenzo, «un espazo para encontrarnos e traballar a partir das diferencias e da igualdade de oportunidades para todas as persoas». La jornada contará con la colaboración de entidades con una amplia experiencia en el ámbito de la diversidad, como Celta Integra, la Fundación Celta, Amicos, Asdivalu, Contaz, Lengua de signos y Andaina.