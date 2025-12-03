La Xunta «olvida» 35 bienes en el Catálogo do Litoral de Redondela

El Catálogo do Litoral de Redondela publicado por la Xunta recoge 16 elementos patrimoniales ubicados en el entorno costero del municipio, pero son muchos más los que no aparecen. En total 35 bienes «olvidados» que no constan en el catálogo, algunos de ellos muy significativos, según consta en una alegación presentada por el Concello de Redondela, con un informe encargado a los expertos en patrimonio Xosé Couñago y Juan Migueles. El escrito muestra una lista detallada con las correspondientes fichas descriptivas y fotografías de los bienes no catalogados, con el objetivo de «colaborar activamente coa administración autonómica para asegurar que o catálogo de bens de valor cultural no litoral do Concello cumpra plenamente coa finalidade de protección e posta en valor do patrimonio cultural», justifica la alegación.

Entre los elementos que piden su inclusión destacan las ruinas de las telleiras del Cesantes, el canal de navegación o «barras» del Alvedosa, el antiguo puerto de A Portela del siglo XVIII, las casetas marineras de Cesantes y Soutoxuste o el puerto antiguo del Aserradoiro Cardona, en Chapela.

Los autores de la alegación han contrastando con el catálogo de elementos patrimoniales publicado en el PXOM de Redondela, en el que figuran 24 bienes con protección patrimonial que tampoco constan en el catálogo de la Xunta. A los antes citados, añaden empresas en funcionamiento o sin actividad que , como establece el gobierno autonómico, forman parte del patrimonio industrial que podrían tener otros usos futuros compatibles con su conservación y protección: las telleiras de Cesantes; la antigua fábrica de porcelana de Soutoxuste (conocida como la «fábrica dos monecos»); la fábrica de conservas Manuel Pascual, SL de Cesantes, la fábrica de Nova Pescanova (edificio de estilo racionalista) y Conservas Peña (actual Grupo Oya Pérez).

También incluyen distintas playas que no aparecen en el catálogo de la Xunta como las de Soutoxuste; Cesantes; Praia Vella de Cesantes; Porta Cedeira;Praia de Rande; Cabanas y Arealonga.

Por último expresan su sorpresa por la inclusión en el catálogo de bienes culturales del litoral que publica la Xunta el edificio del Concello y los viaductos de Pontevedra y Ourense, «cando non están próximos ao litoral, como si ocorre con outros edificios de interese que non están recollidos», concluye.