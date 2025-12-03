Redondela ofrece nuevos servicios para la atención de las víctimas de violencia machista
Igualdade cuidará de los menores o mayores dependientes cuando las afectadas lo necesiten
La Mesa de Coordinación para a Mellora da Atención a Vítimas de Violencia de Xénero de Redondela mantuvo ayer una reunión para analizar los casos registrados en el municipio y «avanzar na coordinación de todos os organismos implicados na protección das vítimas e mellorar a asistencia que se presta a estas mulleres», explicó la alcaldesa, Digna Rivas. El acto contó con la presencia de representantes del Concello, la Subdelegación del Gobierno, cuerpos y fuerzas de seguridad, julgados y Sergas.
La dirigente redondelana dio cuenta de la nueva prestación de apoyo a las víctimas de violencia machista con el Servizo de Atención e Coidado Inmediato. Este se realiza a través de la Concejalía de Igualdade y atiende las 24 horas, los 365 días del año. Está dirigido a las mujeres víctimas de violencia de género «para atender ás persoas que están a cargo destas mulleres, xa sexan menores de idade ou maiores dependentes». El servicio es solicitado por la policía cuando las víctimas tienen que realizar trámites de denuncia, declarar en el juzgado o cualquier otra gestión derivada de la situación de violencia. «Trátase dun servizo pioneiro busca ofrecer un apoio integral ás mulleres», señaló Rivas.
