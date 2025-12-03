Oitavén Life organiza un concurso de fotografía de Fornelos de Montes
La empresa enfocada al ocio, la aventura y la cultura, Oitavén Life, con sede en Fornelos de Montes, ha lanzado el I Concurso de Fotografía Oitavén Life, una iniciativa que busca dinamizar el rural gallego a través del arte y la participación ciudadana. El certamen invita a enviar fotografías inspiradas en las parroquias de Fornelos y el plazo acaba mañana, día 4. El objetivo es visibilizar la riqueza natural y cultural del entorno, fomentando el vínculo entre paisaje, identidad y creatividad. Las bases del concurso están disponibles en la web www.oitavenlife.com.
