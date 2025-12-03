La Gran Recogida reúne 9.000 kilos de alimentos en Redondela

Más de 9.000 kilos de alimentos fueron recaudados en Redondela y Soutomaior los pasados 7 y 8 de noviembre durante la celebración de la Gran Recogida, la campaña de mayor envergadura para la Fundación Provincial Banco de Alimentos. La cifra forma parte de los más de 325.000 kilos de comida alcanzada a nivel provincial, superando la previsión inicial. En Redondela y Soutomaior participaron 200 voluntarios que estuvieron presentes para recoger las donaciones en los ocho supermercados adheridos a la campaña.