Soutomaior aprueba la ordenanza de emergencia social

El gobierno local de Soutomaior aprobó en el pleno la ordenanza que concede las ayudas de emergencia social. Un documento que, según explicó el alcalde, Manu Lourenzo, consigue dar garantías a las personas que más lo precisan. «Con esta ordenanza os veciños que estean en situación de emerxencia poderán acceder a estas axudas con garantía, discreción e amparo xurídico», señaló.

La iniciativa ya superó el mes de exposición pública y no registró ninguna alegación. El gobierno local aprobó el pasado 21 de noviembre su presupuesto para el próximo 2026, en los que se incluye una partida de para las ayudas de emergencia social de 26.000 euros.

Lourenzo destacó que quiere que los vecinos «teñan do seu lado ao Concello para resolver estas situacións de emerxenciacando máis o precisen».