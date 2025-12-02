Redondela gasta 250.000 euros en mejorar el campo del Choco

Los trabajos de reforma del Campo de Fútbol Municipal de Santa Mariña de Redondela ya están en marcha, una actuación que supondrá la renovación integral de los vestuarios, oficinas y almacén, así como una nueva iluminación led. Estas instalaciones presentaban un estado de conservación pésimo, ya que cuentan con varias décadas de antigüedad.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, que visitó las obras junto al edil de Deportes, Antonio Cabaleiro, y el directivo del CD Choco Ramón Castro, destaca que se trata de una actuación «moi necesaria» para los cerca de 300 jóvenes deportistas que utilizan estas instalaciones «e que merecen uns vestiarios modernos, dignos e que cumpran coas súas necesidades».

La reforma incluirá todos los vestuarios, aseos y lavabos, la sala de fisioterapia,la zona de la lavandería, la sala de calderas,el local social y el almacén. Además se instalará un nuevo pavimento, ventanas y puertas que permitirán un aislamiento óptimo, se renovará toda la instalación de fontanería y se impermeabilizará la cubierta para evitar filtraciones.

El proyecto de reforma incluye la sustitución de toda la iluminación de los campos de fútbol y las pistas de tenis anexas por tecnología led, que permitirá un ahorro de más de 30.000 euros anuales.

La inversión es de 249.386 euros y se financia a través del II Plan de Infraestruturas Deportivas de la Diputación. Las obras estarán rematadas en el primer trimestre de 2026.