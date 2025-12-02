El BNG denuncia que el aceite de palma llegó a la playa de Cesantes

El BNG de Redondela ha expresado su preocupación por el grave accidente provocado en la zona portuaria de Vigo con la rotura de un depósito el pasado 30 de octubre en la terminal de Guixar que derramó 100 toneladas de aceite de palma en la Ría de Vigo.

El portavoz del grupo nacionalista, Xoan Carlos González, asegura que la playa de A Punta de Cesantes registró en las siguientes semanas la llegada de restos de este vertido en forma de galletas y también se detectó líquido grasiento en la lámina de agua. El edil considera que la «falta de medidas preventivas na Enseada de San Simón certifican o desinterese das administracións por mitigar o impacto da chegada deste aceite» y acusa a la Autoridade Portuaria de Vigo de «mirar para outro lado» y de «restar importancia a este vertido».