La Xingro’s Big Band actúa en el Centro Cultural de Cidadelle
A.P.
Redondela
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros