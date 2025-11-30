Los vecinos de A Laxe advierten del impacto de un parque eólico
El proyecto denominado Greco afectará a los municipios de Fornelos de Montes, Cerdedo-Cotobade, A Lama y Avión
La Asociación de Vecinos O Cruceiro de A Laxe (Fornelos de Montes) celebró una asamblea informativa sobre el proyecto del parque eólico Greco, que afectará a los municipios de Fornelos, Cerdedo-Cotobade, A Lama y Avión. El colectivo vecinal advierte del alto impacto ambiental por la proximidad de los aerogeneradores a corredores ecológicos y paisajísticos, así como al patrimonio cultural.
El acto contó con la asistencia de representantes de distintas comunidades de montes de alrededores, representantes vecinales, ganaderos, apicultores y personas afectadas. La presidenta de la Comunidad de Montes de Antas (A Lama), Erundina Louro, y el representante del Sindicato Labrego fueron los encargados de explicar a los asistentes las características del proyecto.
El plazo de alegaciones concluye el próximo 15 de diciembre y animan a todos los vecinos a presentar escritos en contra de esta actuación.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros