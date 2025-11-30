Los vecinos de A Laxe advierten del impacto de un parque eólico

La Asociación de Vecinos O Cruceiro de A Laxe (Fornelos de Montes) celebró una asamblea informativa sobre el proyecto del parque eólico Greco, que afectará a los municipios de Fornelos, Cerdedo-Cotobade, A Lama y Avión. El colectivo vecinal advierte del alto impacto ambiental por la proximidad de los aerogeneradores a corredores ecológicos y paisajísticos, así como al patrimonio cultural.

El acto contó con la asistencia de representantes de distintas comunidades de montes de alrededores, representantes vecinales, ganaderos, apicultores y personas afectadas. La presidenta de la Comunidad de Montes de Antas (A Lama), Erundina Louro, y el representante del Sindicato Labrego fueron los encargados de explicar a los asistentes las características del proyecto.

El plazo de alegaciones concluye el próximo 15 de diciembre y animan a todos los vecinos a presentar escritos en contra de esta actuación.