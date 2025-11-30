Urbanismo tramitará el cierre de la acería de Chapela al carecer de licencia

La Asociación de Veciños de Chapela continúa con su lucha contra la nave de Arcelor Mittal, ubicada en la calle José Fernández López, por las molestias que causa su actividad que afecta «de forma grave» al descanso de los residentes en las inmediaciones.

El colectivo vecinal asegura que la empresa sigue operando en las instalaciones en pleno casco urbano «sin contar con la preceptiva licencia municipal de actividad» —indican—, algo que contraviene a la Lei do solo de Galicia y a la normativa ambiental aplicable. Ante este situación, el pasado día 20 los representantes vecinales mantuvieron una reunión con el concejal de Urbanismo, Antonio Cabaleiro, que les reconoció que la nave de la acería «se encontraba fuera de plazo para presentar la documentación requerida», y que tampoco aportaron al Concello «ningún estudio medioambiental, a pesar de ser obligatorio para desarrollar una actividad industrial en un entorno urbano», indica la presidenta del colectivo, Victoria Pichel.

El edil de Urbanismo se comprometió con los vecinos a iniciar el procedimiento para dictar el cese de actividad de la empresa siderúrgica «por constituir la única vía legal posible ante una situación tan evidente de irregularidad urbanística».

La asociación vecinal expresa su confianza en que el gobierno local proceda «a la mayor brevedad» la tramitación del cese de la actividad que «genera perjuicios medioambientales graves, con emisión de ruidos que afectan a la salud, así como riesgos de seguridad derivados de la circulación de camiones de gran tonelaje por el centro urbano que reducen la calidad de vida de la población de la parroquia», concluyen.

El colectivo vecinal de Chapela lleva denunciando esta situación desde el año 1992.