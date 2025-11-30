Caballero da la bienvenida a la Navidad de Redondela
El acto de encendido de las luces abarrota la alameda y las calles del centro urbano
Redondela dio ayer por iniciado su programa festivo de Navidad con el tradicional acto de encendido de las luces en una praza do Concello abarrotada de gente. La lluvia dio un respiro para disfrutar del espectacular pasacalles de Toula y la carroza de Papá Noel. La guinda del acto la puso la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que no quiso perderse las luces del municipio vecino de la ciudad olívica y animó la fiesta con su particular sentido del humor.
La decoración de este año suma más de 5.000 metros cuadrados de iluminación, con 600 elementos decorativos, 200 arcos y 895.000 luces led. La iluminación de navideña, como en años anteriores, no se limitará a los núcleos urbanos sino que también se extiende por las distintas parroquias del municipio con figuras decorativas en las calles, plazas, alamedas, jardines y también en elementos singulares como el mercado municipal o el antiguo viaducto ferroviario.
La fiesta de encendido de la iluminación navideña contó con la presencia de la Asociación Trazos Festival, formado por 60 niños junto con sus familias que lleva años trabajando en un proyecto basado en la inclusión, la creatividad y la comunidad. El colectivo instaló una caseta de Papá Noel convertida en un pequeño mercadillo con el objetivo de recaudar fondos para su comparsa del Entroido.
