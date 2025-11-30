El BNG de Fornelos de Montes denuncia vertidos de aguas residuales al río Oitavén
Reclaman la construcción de una depuradora en el lugar de Vilán como solución al problema
El grupo municipal del BNG de Fornelos de Montes denuncia las graves deficiencias en los depósitos decantadores de las aguas residuales situados en el lugar de Vilán, que actualmente están vertiendo directamente al río Oitavén, provocando un impacto ambiental significativo. La portavoz nacionalista, Milagros Casal, asegura que durante una revisión realizada por su formación se comprobó que los depósitos de cemento presentan «perdas importantes por deterioro e falta de mantemento», y que los vertidos que llegan al río «conteñen residuos contaminantes, afectando ao ecosistema fluvial e á calidade da auga».
Los nacionalistas reclaman una Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) como solución definitiva a este problema pero también que se ejecuten con urgencia los trabajos necesarios para erradicar los vertidos mientras no se materializa la solución definitiva.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros