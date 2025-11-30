Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG de Fornelos de Montes denuncia vertidos de aguas residuales al río Oitavén

Reclaman la construcción de una depuradora en el lugar de Vilán como solución al problema

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Fornelos de Montes

El grupo municipal del BNG de Fornelos de Montes denuncia las graves deficiencias en los depósitos decantadores de las aguas residuales situados en el lugar de Vilán, que actualmente están vertiendo directamente al río Oitavén, provocando un impacto ambiental significativo. La portavoz nacionalista, Milagros Casal, asegura que durante una revisión realizada por su formación se comprobó que los depósitos de cemento presentan «perdas importantes por deterioro e falta de mantemento», y que los vertidos que llegan al río «conteñen residuos contaminantes, afectando ao ecosistema fluvial e á calidade da auga».

Los nacionalistas reclaman una Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) como solución definitiva a este problema pero también que se ejecuten con urgencia los trabajos necesarios para erradicar los vertidos mientras no se materializa la solución definitiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
  2. Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
  3. En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
  4. Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
  5. «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
  6. Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
  7. La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
  8. Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros

Las luces de Vigo y el puente festivo en Portugal abarrotan los hoteles de la comarca

Las luces de Vigo y el puente festivo en Portugal abarrotan los hoteles de la comarca

Urbanismo tramitará el cierre de la acería de Chapela al carecer de licencia

Urbanismo tramitará el cierre de la acería de Chapela al carecer de licencia

Profesores extranjeros en las aulas gallegas: «La gente siempre me pregunta: '¿Cómo terminaste aquí?'»

Profesores extranjeros en las aulas gallegas: «La gente siempre me pregunta: '¿Cómo terminaste aquí?'»

Ourense acelera la vacunación exprés y cita a 4.000 personas para frenar la ola gripal

Ourense acelera la vacunación exprés y cita a 4.000 personas para frenar la ola gripal

La economía gallega exprime la recta final de un 2025 de crecimiento a todos los niveles

La economía gallega exprime la recta final de un 2025 de crecimiento a todos los niveles

El área sanitaria llama a 5.000 personas de 60 a 69 años a vacunarse por el repunte de gripe

El área sanitaria llama a 5.000 personas de 60 a 69 años a vacunarse por el repunte de gripe

El resurgir de O Sisto: veinte vecinos reviven una aldea que llegó a estar casi deshabitada

El resurgir de O Sisto: veinte vecinos reviven una aldea que llegó a estar casi deshabitada

El Frigoríficos cambia su imagen y suma un punto en Cuenca que le sabe a poco

El Frigoríficos cambia su imagen y suma un punto en Cuenca que le sabe a poco
Tracking Pixel Contents