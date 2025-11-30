El BNG de Fornelos de Montes denuncia vertidos de aguas residuales al río Oitavén

El grupo municipal del BNG de Fornelos de Montes denuncia las graves deficiencias en los depósitos decantadores de las aguas residuales situados en el lugar de Vilán, que actualmente están vertiendo directamente al río Oitavén, provocando un impacto ambiental significativo. La portavoz nacionalista, Milagros Casal, asegura que durante una revisión realizada por su formación se comprobó que los depósitos de cemento presentan «perdas importantes por deterioro e falta de mantemento», y que los vertidos que llegan al río «conteñen residuos contaminantes, afectando ao ecosistema fluvial e á calidade da auga».

Los nacionalistas reclaman una Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) como solución definitiva a este problema pero también que se ejecuten con urgencia los trabajos necesarios para erradicar los vertidos mientras no se materializa la solución definitiva.