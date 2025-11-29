El reportaje «Todas as veces que foron un non» gana el Premio Sesé Mateo

El reportaje «Todas as veces que foron un non», de Claudia Morán, Marta Veiga y Marta Otero, logró el V Premio Sesé Mateo de Xornalismo Ético no Tratamento da Violencia Machista, entregado ayer en un acto en Redondela.

El trabajo, publicado en la revista Luzes, recoge testimonios de mujeres gallegas de diferentes edades y denuncia la normalización de la cultura de la violación en todos los ámbitos. El reportaje ofrece también la visión de expertas que ahondan en las causas de esta violencia desde la psicología, la educación o la antropología.

El galardón está dotado con 1.500 euros en metálico y una escultura en bronce realizada por la asociación Lenda.

La concejala de Igualdade, Iria Vilaboa, señaló que el trabajo elegido por el jurado pone el foco «nas vítimas e en como a sociedade e as propias mulleres normalizan a violencia sexual». La alcaldesa, Digna Rivas, recordó que este premio nació por iniciativa de Joshua Mateo y con el apoyo del Concello para reconocer «a ética» en el tratamiento de informaciones relacionadas con la violencia machista, «fuxindo de sensacionalismos e respectando a intimidade das vítimas e das súas familias, e iso é o que fai esta reportaxe: dar visibilidade ás propias vítimas e analizar as causas desta violencia que moitas mulleres calan por vergoña». La regidora subrayó que reportajes como este -en referencia al trabajo ganador- sirven «para que a vergoña cambie de bando, porque son os maltratadores os que cando deben tela».

«Implicación real, transversal e firme»

La periodista Claudia Morán recoció el premio en nombre también de sus compañeras Marta Veiga y Marta Otero, que no pudieron acudir al acto. En su discurso agradeció el reconocimiento al Concello y al jurado, ya que Redondela «é un dos poucos Concellos cunha implicación real, transversal, firme e continuada no tempo na loita contra a violencia de xénero». Aseguró que este reconocimiento es «un orgullo para todas as que cremos que o xornalismo pode e debe ser unha ferramenta para un mundo sen machismo, sen unha muller máis violentada ou asasinada». También hizo un agradecimiento especial «a todas as mulleres que compartiron connosco os seus relatos de violencia sexual, que reabriron con xenerosidade as feridas que lles pertencen, para que o mundo saiba o que tantas viven cada día». Morán recordó «a todas as mulleres que sofren violencia machista en todas as súas formas» y especialmente a Sesé Mateo, vecina de Chapela que da nombre a este galardón. También tuvo unas palabras para Joshua Alonso Mateo, su hijo y promotor de estos premios junto al Concello, al agradecerle «a súa loita incansable contra a violencia machista».

El acto también contó con Jaime Figueroa, en representación de la asociación de Lenda de Redondela.