Redondela enciende hoy sus luces de Nadal

A.P.

Redondela

La Asociación Trazos Festival instalará hoy, desde las 18.00 horas, una caseta de Papá Noel delante del Concello de Redondela a modo de pequeño mercadillo. A las 19.00 horas comenzará el pasacalles para el tradicional encendido de las luces de Nadal, que está previsto sobre las 20.00 horas.

TEMAS

