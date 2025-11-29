Redondela enciende hoy sus luces de Nadal

La Asociación Trazos Festival instalará hoy, desde las 18.00 horas, una caseta de Papá Noel delante del Concello de Redondela a modo de pequeño mercadillo. A las 19.00 horas comenzará el pasacalles para el tradicional encendido de las luces de Nadal, que está previsto sobre las 20.00 horas.