El PP abandona el pleno al acusar de «machismo» al BNG
Los concejales del PP de Redondela abandonaron la sesión plenaria celebrada este jueves durante el debate de la moción presentada por el BNG con motivo del Día Internacional Contra a Violencia sobre as Mulleres (25-N), como señal protesta «polo machismo do partido nacionalista e polas constantes e crecentes agresións verbais dos seus cargos ou das súas organizacións satélites contra mulleres do PP», según justificaron.
La concejala Sandra Bastos acusó al BNG de dividir a las mujeres «en boas e malas segundo a súa afiliación política».
