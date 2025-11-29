Adiós a medio siglo de fiesta nocturna en Redondela

La marcha nocturna de Redondela se queda huérfana. La icónica discoteca Diva, en la que varias generaciones disfrutaron de sus salidas de fiesta durante los fines de semana, echa hoy el cierre después de medio siglo animando las madrugadas en la céntrica calle Ernestina Otero.

El proyecto para instalar un ascensor en el edificio en el que se ubica la sala, que afectará de manera importante a una parte del bajo al anular media pista de baile, les ha obligado a sus propietarios a poner fin al negocio. «Una discoteca sin pista para bailar no tiene ningún sentido. Nosotros somos los primeros que sentimos mucho este paso, porque Diva es un local mítico de la noche en Redondela con 51 años de historia. Nos da mucha pena, pero no nos quedaba otra opción», explica Nacho Maestú, uno de los socios del establecimiento junto a Lino López.

La discoteca se despide hoy con una gran fiesta a partir de las 23.30 horas en la que está previsto que actúen varios de los discjockeys habituales que pasaron por el local en los últimos tiempos. «Hay mucha expectación y creemos que va a ser una noche inolvidable que nadie se puede perder. En los últimos días mucha gente nos ha preguntado por la calle y por las redes sociales que cómo ibamos a dejarlo, nos dicen que Diva es un lugar ya casi histórico al que fueron sus padres cuando eran jóvenes, pero las obras en el edificio hace que tengamos que dar este paso y cerrar una etapa», lamenta.

Continuación en la Sala Alma

El preludio al cierre se vivió ayer con una sesión vintage a modo de fiesta remember dirigida a los habituales de las pasadas décadas, con las actuaciones del Dj Pescata y Loló, que pincharon música de los años 70, 80 y 90. Mientras que la jornada de hoy estará más dirigida a los habituales de la sala en los últimos tiempos, jóvenes de entre 18 y 30 años.

Sin embargo el cierre de Diva no significará el fin de la movida nocturna, ya que sus propietarios seguirán con la sala Alma, situada junto al cruce de la N-550 y la N-552, en la entrada a Redondela.