Redondela entrega 1.660 firmas al Sergas para denunciar el «grave deterioro» de la sanidad en la comarca

La Asemblea pola Sanidade Pública de Redondela entregó ayer en las oficinas del Sergas de Vigo un total de 1.660 firmas recopiladas en los municipios de Redondela, Pazos de Borbén e Fornelos de Montes para denunciar el «grave deterioro» de la atención primaria en los cuatro centros de salud dependientes de Redondela y para exigir medidas inmediatas para recuperar una asistencia sanitaria «digna».

Entre las principales quejas destacan la falta de sustitución de los médicos de familia, pediatría y enfermería, lo que obliga a la población de Fornelos y Pazos a desplazarse más de 18 kilómetros para recibir atención médica; las demoras de hasta 30 días para las analíticas; la supresión del servicio de pediatría en Fornelos y Pazos, que afecta a 150 niños; la sobrecarga del Punto de Atención Continuada (PAC) de Redondela por demoras de más de 20 días en muchas citas de primaria; y la vulneración de la intimidad de los pacientes con el programa de citación SIDE en Chapela.

El acto contó con la presencia del alcalde de Pazos, Luciano Otero, y el secretario comarcal de UGT Vigo, Ernesto Fontanes. La asamblea también anima a los vecinos a participar en la manifestación que se celebrará el 4 de diciembre en Vigo, con salida a las 19.00 horas de la praza de España.