Un protocolo evitará situaciones de riesgo a las empleadas del SAF

El Concello de Redondela ha establecido un protocolo pionero con medidas de prevención y actuación ante posibles situaciones de riesgo para las trabajadoras del Servizo de Atención no Fogar (SAF). El documento, firmado ayer en la Casa Consistorial, se realizó en colaboración con las representantes sindicales, las técnicas municipales de Servizos Sociais y la empresa que presta el servicio en el municipio.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, explica que estas medidas tienen como objetivo «garantir a seguridade das traballadoras do SAF respectando os dereitos das persoas usuarias», y destaca que ante una situación de riesgo en el domicilio, «primará a protección á traballadora». El principio básico de este protocolo es que el personal que acude a los domicilios «non pode traballar con medo e ten dereito a interromper o servizo cando perciba risco», afirma Rivas. El gobierno local adopta así medidas «efectivas» para proteger a las empleadas del SAF ante situaciones de riesgo, y advierte que velará porque el protocolo «se cumpra de maneira efectiva». La alcaldesa señala que, pese a ser una competencia de la Xunta, el Concello asume esta responsabilidad para garantizar, «non só a atención das persoas usuarias, senón tamén a seguridade das traballadoras».

Un compromiso olvidado por la Xunta

La regidora recuerda que la Xunta se comprometió a establecer un protocolo para proteger a las trabajadoras del SAF después de la muerte de una profesional en un domicilio de Porriño el pasado mes de jullo, «pero aínda non hai nada». Así, señala que en Redondela «adiantámonos á Xunta e asinamos coas partes implicadas este acordo, porque nos preocupa a situación que viven cada día estas traballadoras».

El protocolo cuenta con varias líneas de actuación que se establecieron tras varias reuniones, tanto con representantes de las trabajadoras como de la empresa, y teniendo en cuenta sus aportaciones. Las líneas de actuación incluyen formación e información al personal; coordinación efectiva y comunicación inmediata; medidas preventivas con personal a disposición del servicio; valoración de riesgos yactuación ante posibles entornos hostiles.