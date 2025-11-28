El programa de conciliación de Redondela para las vacaciones escolares de Nadal oferta 180 plazas

La Concejalía de Igualdade e Muller de Redondela organiza el programa de conciliación para las vacaciones escolares de Nadal, dirigido a niños de entre 3 y 12 años. El número de plazas ofertadas son 180, repartidas entre las diferentes parroquias: Cedeira, Cesantes, Chapela, Quintela, Reboreda, Vilar de Infesta y centro urbano de Redondela.

El horario de los campamentos será de 09.00 a 14.00 horas, con servicio de Aula Matinal en horario de 08.00 a 09.00 horas. La solicitud puede realizarse a través de la web redondela.gal, en el Concello o en las oficinas del CIM). El plazo concluye el próximo 5 de diciembre.