El programa de conciliación de Redondela para las vacaciones escolares de Nadal oferta 180 plazas
A.P.
Redondela
La Concejalía de Igualdade e Muller de Redondela organiza el programa de conciliación para las vacaciones escolares de Nadal, dirigido a niños de entre 3 y 12 años. El número de plazas ofertadas son 180, repartidas entre las diferentes parroquias: Cedeira, Cesantes, Chapela, Quintela, Reboreda, Vilar de Infesta y centro urbano de Redondela.
El horario de los campamentos será de 09.00 a 14.00 horas, con servicio de Aula Matinal en horario de 08.00 a 09.00 horas. La solicitud puede realizarse a través de la web redondela.gal, en el Concello o en las oficinas del CIM). El plazo concluye el próximo 5 de diciembre.
