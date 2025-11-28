Arcade acoge la pieza de teatro documental «Anatomía dunha serea», de la actriz Iria Pinheiro
A.P.
Soutomaior
El Multiusos de Arcade será hoy el escenario, a las 20.00 horas, de la representación de la pieza de teatro documental «Anatomía dunha serea», de la actriz Iria Pinheiro. Se trata de un espectáculo basado en la violencia obstetricia que sufrió durante el parto, narrando su historia de una manera directa, abierto y autocrítico.
