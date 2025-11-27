El PP denuncia que el coste de la reparación de la piscina de Fornelos se multiplicó por diez

El grupo municipal del PP de Fornelos de Montes ha denunciado irregularidades en las obras de rehabilitación de la piscina municipal, que además fueron objeto de un importante retraso que impidió su apertura durante toda la temporada de verano. Según los populares, esta actuación se caracterizó por «un exceso de obras sen o aval da xustificación técnica, un sobrecuste disparado en reparacións que multiplicou por dez o investimento previsto e unha total falta de transparencia por parte do goberno local, que segue sen dar explicacións, principalmente aos veciños».

Ante los constantes retrasos y las dudas por la ejecución de esta mejora de la piscina, el PP fornelense impulsó un pleno extraordinario para abordar el asunto, pero el alcalde, Emiliano Lage, evitó dar ninguna explicación y suprimió unilateralmente el tema de la orden del día pese a que no puede hacerlo al tratarse de una sesión convocada por la oposición. «Estamos ante unha clara sinal de escurantismo e de que está tentando agochar as irregularidades desta actuación», afirma la portavoz popular, Antía Rodríguez.

«Pésima xestión»

La edil del PP recalca la «pésima xestión» del ejecutivo socialista por dejar a los vecinos sin piscinas durante todo el verano y reveló que la reparación de grietas del vaso pasó de los 29 m2 previstos en el proyecto a 338 m2 a pesar de que esto supera la superficie total de las paredes. «Non se sabe onde se actuou, por que se actuou e como se actuou porque están inmersos nunha absoluta falta de transparencia, pero todo iso semella moi raro e, o peor de todo, é que o pagaron os veciños por carecer desta instalación», indica la concejala popular, que subraya que, pese a las dificultades para acceder al expediente de la obra, no existe ninguna justificación técnica.

Rodríguez denuncia también que el gasto de la reparación se incrementó en un 100% sobre lo previsto, suponiendo 23.734 euros adicionales, y la existencia de partidas certificadas que no se corresponden con lo ejecutado.

Finalmente, los populares calificaron de «colmo absoluto» de toda esta negligencia que el Concello contratara igualmente a un socorrista por espacio de seis meses pese a que las piscinas no abrieron ni un solo día, «o que xa confirma que ou o goberno está totalmente sen rumbo ou actúa con intereses que non son os xerais», concluye.