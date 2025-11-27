Dos cortometrajes del IES de Chapela, premiados en el festival OUFF Escola de Ourense

El IES de Chapela logró dos premios en la XVI edición del Certame de Cine Internacional Escolar de Ourense (OUFF Escola) en la categoría de ESO, Bachillerato y FP. El cortometraje «Estou contigo», consiguió el primer premio, una obra basada en el texto homónimo recogido en «Made in Galiza» (2007), escrito por Séchu Sende.

El otro trabajo, que logró el segundo puesto, fue «Coma lobos», un relato de Carlos Casares publicado en el libro «Vento ferido (1967)». Ambas obras audiovisuales fueron realizadas por los alumnos de 4º ESO en la materia de Proxecto Competencial durante el curso 2024/25.

El alumnado llevó a cabo todo el proceso creativo, desde la idea y el guion a la preproducción, grabación, edición y posproducción. La elaboración de guiones, solicitud de permisos, búsqueda de localizaciones, diseño de decorados, vestuario, atrezzo, actuación, rodaje y grabación, edición... se convirtieron en partes de un trabajo en equipo donde destacó la ilusión, el compromiso y la madurez de los alumnos de Chapela.

Los alumnos de Chapela recogen el premio por el segundo puesto de «Coma lobos». / FdV

Los cortometrajes pretenden, por encima de todo, transmitir el amor y el orgullo por la identidad y la lengua gallega, y la importancia de posicionarse y no quedar callados ante las injusticias. La necesidad de defender aquello en lo que creemos, incluso cuando esto implique ir contracorrente.

El jurado del certamen destacó además de los mensajes de los dos trabajos, su calidad técnica y estética en una gala de premios que se celebró en el Auditorio Municipal de Ourense.