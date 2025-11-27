Amplían tres viales en Cabeiro con cargo a los Orzamentos Participativos

Los Orzamentos Participativos han permitido reformar tres viales en la parroquia de Cabeiro que fueron solicitadas por los colectivos en su Consello Parroquial. Se trata del Camiño dos Barrás y los de Fonte da Agra y As Coviñas, que ejecuta la Concejalía de Infraestruturas e Sostibilidade.

El objetivo de estas tres actuaciones es «ampliar estas vías de comunicación da parroquia nos puntos de cruzamentos para favorecer a circulación tanto de vehículos como de peóns», según explicó el edil Roberto Villar. El presupuesto de estas obras asciende a más de 30.000 euros, que en su mayor parte serán financiadas por los Orzamentos Participativos (21.666 euros). Villar explica que fueron los representantes vecinales de la parroquia los que decidieron hacer las obras en estos tres caminos y pidió a los usuarios que, una vez finalicen los trabajos, «fagan un uso responsable destes tramos de vía pública que se amplían e que non os empregue como aparcadoiros», puntualizó.