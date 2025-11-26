Soutomaior organiza un mercadillo de oportunidades
Se celebrará el próximo 14 de diciembre en la Alameda de Talo Río
Soutomaior celebrará el próximo 14 de diciembre en la Alameda de Talo Río la segunda edición del II Mercado de Oportunidades e de Segunda Man,que nació con la intención de potenciar la economía circular y crear ambiente de barrio.
El plazo para presentar las solicitudes remata el lunes 1 de diciembre a través de la sede electrónica: https://soutomaior.sedelectronica.es/info.
