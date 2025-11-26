Soutomaior organiza un mercadillo de oportunidades

Soutomaior celebrará el próximo 14 de diciembre en la Alameda de Talo Río la segunda edición del II Mercado de Oportunidades e de Segunda Man,que nació con la intención de potenciar la economía circular y crear ambiente de barrio.

El plazo para presentar las solicitudes remata el lunes 1 de diciembre a través de la sede electrónica: https://soutomaior.sedelectronica.es/info.