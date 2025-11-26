Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Soutomaior organiza un mercadillo de oportunidades

Se celebrará el próximo 14 de diciembre en la Alameda de Talo Río

Primera edición de la feria de oportunidades, celebrada el pasado año en Talo Río.

Antonio Pinacho

Soutomaior

Soutomaior celebrará el próximo 14 de diciembre en la Alameda de Talo Río la segunda edición del II Mercado de Oportunidades e de Segunda Man,que nació con la intención de potenciar la economía circular y crear ambiente de barrio.

El plazo para presentar las solicitudes remata el lunes 1 de diciembre a través de la sede electrónica: https://soutomaior.sedelectronica.es/info.

