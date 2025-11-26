Redondela exige una «resposta universal» contra la violencia machista

La praza do Concello de Redondela acogió ayer el acto institucional con motivo del Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. La alcaldesa, Digna Rivas, subrayó que «a violencia machista existe e non retrocede, unha realidade teimuda que deixa cifras de vítimas que son arrepiantes» por lo que exigió una «resposta universal». Asimismo reafirmó «o compromiso de Redondela coa erradicación da violencia de xénero» y pidió el compromiso de todas las administraciones y toda la sociedad «porque só remataremos coa violencia machista traballando unidos, sen mirar outro outro lado».

La regidora puso el foco en la necesidad de avanzar «na prevención e a educación da mocidade» y recordó que desde el Concello de Redondela existe un «compromiso firme» con talleres en los colegios e institutos a lo largo de todo el curso.

La concejala de Igualdade, Iria Vilaboa, fue la encargada de presentar el acto, en el que participaron las asociaciones Andaina, Lenda, el CEIP Sta Mariña, el IES Mendiño y los centros de día, así como numerosos vecinos que se sumaron a la conmemoración. La encargada de leer la declaración institucional por el 25-N fue Soledad Chayán, «muller exemplo de emprendemento e compromiso con Redondela».

La alcaldesa Digna Rivas durante su intervención, ayer, en el acto del 25-N. / FdV

La artista Iria Sobrado representó la obra «Coida o que amas», una simbólica performance en la que reflejó el dolor que sufren las mujeres víctimas de la violencia, y el colectivo As Mulleres Silenciadas presentó una pieza creada por ellas llamada «A Mordaza».

Rematadas las actividades en la praza do Concello se realizó una ofrenda floral en la zona de O Salgueiral ante el árbol ginkgo biloba en la memoria de las víctimas.

Las actividades continúan hoy con la Escola de Familias «Previr desde o fogar» en el IES Chapela a las 17.00 horas. Y la quinta edición del Premio Sesé Mateo de Xornalismo Ético en el tratamiento de la violencia machista será el próximo viernes, día 28, en la Oficina de Turismo (rúa Isidoro Queimaliños) a las 10.30 horas.