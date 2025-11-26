Un programa de formación para jóvenes en Redondela logra el 80% de inserción laboral

La Asociación de Empresarios de Redondela clausuró la tercera edición del programa Xuventude Mentoring na Empresa, una iniciativa que conecta a jóvenes en formación con la realidad empresarial local, promoviendo estancias formativas en empresas de sectores estratégicos del municipio y de su entorno. El dato más destacado de esta edición fue el alto grado de inserción laboral logrado, que alcanzó el 80%, de los que la mitad fueron contratados por las propias empresas en las que realizaron su estadía, entre las que figuran firmas como Opmobility, Recambios Ochoa, Peter Taboada o Eficiencia Ecológica, entre otras.

Este resultado evidencia el compromiso del tejido empresarial local con la juventud y con la generación de oportunidades reales de empleo, así como la eficacia de un modelo que combina formación, acompañamiento y experiencia directa en el entorno profesional promovido por la Dirección Xeral de Xuventude de la Xunta, liderada por Lara Meneses.

El programa, según anunció Meneses en el acto de clausura, continuará su trayectoria en 2026 con un nuevo impulso en el que se resaltará la formación en la empresa y se dará continuidad a este modelo de estancias formativas en las empresas.

Por otra parte, el Programa Integrado de Emprego de Redondela mantiene abierta su inscripción hasta el próximo 20 de diciembre. Más información en los teléfonos 986404012 ó 658592332.