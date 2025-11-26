La Diputación destina un millón de euros para la reforma del vial Amoedo-Os Valos

La Xunta de Goberno de la Diputación de Pontevedra aprobó el expediente para la contratación de las obras de ampliación y mejora de la seguridad vial en la carretera provincial EP-2702 (Amoedo-Os Valos), en Pazos de Borbén, con una inversión de casi un millón de euros.

El presidente del organismo provincial, Luis López, destaca que «trátase dun proxecto que tiña paralizado o anterior goberno provincial que nós recuperamos e activamos», y también remarca que «non foi doado chegar ata aquí, logo de moito tempo agardando a sinatura do convenio por parte do Concello, pero o importante é que conseguimos xa activar o procedemento para executar estas obras que son unha demanda histórica da veciñanza de Pazos de Borbén».

La actuación de reforma de la carretera entre Amoedo y Os Valos tiene por finalidad optimizar la seguridad vial entre los puntos kilométricos 6+550 y 7+980. En todo este tramo se procederá, entre otras cuestiones, a incrementar la sección de la calzada, dotándola de carriles más amplios y aceras. También se mejorará el trazado de la vía y se ejecutará una cuneta transitable para mejorar la movilidad peatonal en la zona.

La falta de seguridad vial en esta carretera provincial , uno de los principales accesos al municipio de Pazos y al polígono industrial de Amoedo desde Vigo y Porriño, lleva años generando malestar entre los usuarios, agravado por las deficiencias que presentan muchos de los tramos. Hartos de la situación, los vecinos de Pazos constituyeron en 2021 una plataforma para reclamar a la administración la mejora de este vial, que soporta un elevado tráfico. Desde entonces, el colectivo vecinal ha protagonizado numerosas protestas para exigir la reforma de la carretera.