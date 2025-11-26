Un camionero acaba bloqueado por su propia carga en el peaje de Redondela
El personal de la AP-9 tuvo que desmontar una parte de las cabinas para que pudiera pasar
Un camión articulado de un transporte excepcional que trasladaba una enorme pieza industrial por la autopista AP-9 permaneció hoy al mediodía varias horas bloqueado en la salida de Redondela, junto a las cabinas de peaje de Cabanas, debido a que por el excesivo volumen de su carga no cabía por el paso de vehículos.
El problema se produjo sobre las 12.00 horas cuando el camión circulaba por la AP-9 y se quiso incorporar a la N-552 para continuar en dirección al Redondela. La anchura del remolque le impedía pasar por la zona de las cabinas del peaje, por lo que se avisó a la Guardia Civil. Tras estudiar la situación se decidió que el personal de la AP-9 desmontara una parte de la instalación para que el vehículo pudiera continuar la marcha.
