Un camión permanece varias horas bloqueado al no caber su carga por el peaje de Redondela

Un camión articulado de un transporte excepcional que trasladaba una enorme pieza industrial por la autopista AP-9 permaneció hoy al mediodía varias horas bloqueado en la salida de Redondela, junto a las cabinas de peaje de Cabanas, debido a que por el excesivo volumen de su carga no cabía por el paso de vehículos.

El problema se produjo sobre las 12.00 horas cuando el camión circulaba por la AP-9 y se quiso incorporar a la N-552 para continuar en dirección al Redondela. La anchura del remolque le impedía pasar por la zona de las cabinas del peaje, por lo que se avisó a la Guardia Civil. Tras estudiar la situación se decidió que el personal de la AP-9 desmontara una parte de la instalación para que el vehículo pudiera continuar la marcha.