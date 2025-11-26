Besteiro acusa a la Xunta de «incumplir sus compromisos» con Redondela

El secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, acusó ayer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de «discriminar» a Redondela al «incumplir su compromiso» de reparar la avenida de Mendiño.

El líder de los socialistas visitó este vial junto a la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, que demandó al gobierno gallego «compromiso, igualdad de trato y una verdadera colaboración institucional» para asumir la actuación en esa avenida que une el centro urbano con el puerto de Cesantes, cuya reforma la Xunta se comprometió a financiar en su totalidad en 2019.

Según indicó Besteiro, la Xunta nunca cumplió la palabra dada y «ahora obliga a Redondela a asumir el 60% del coste de la reforma», así como a redactar, licitar y ejecutar las obras. Y destacó que se trata de una de las principales arterias de Redondela, con un tráfico de 7.000 vehículos diarios, que conecta los centros de salud y las escuelas y que «lleva años necesitando una intervención urgente que nunca llegó».

Por su parte, Rivas denuncia que el gobierno gallego «obliga» al Ayuntamiento a «asumir la titularidad de la vía y la mayor parte de una obra que puede superar los dos millones de euros» y critica que reduzca su aportación del 70 al 40% de la obra, «obligando al Concello a la mayor parte de la financiación y a asumir la gestión de la intervención».

Sanidad pública

Por otra parte, Besteiro mantuvo también una reunión con colectivos sanitarios, plataformas y médicos del centro de salud de Redondela, en la que también participó la portavoz de Sanidad del grupo socialista en el Parlamento gallego, Elena Espinosa.

El dirigente del PSdeG criticó la «situación de saturación» de la sanidad «por la falta de personal», con los profesionales «al límite de su resistencia», lo que está provocando listas de esperas «nunca vistas» de hasta veinte días, también en Redondela.

En este sentido, puntualizó que los médicos del centro de salud, que atienden a una población de 40.000 personas, «tienen que atender a entre cuarenta y cincuenta pacientes al día», además de las libranzas y «bajas de compañeros que el Sergas no quiere cubrir».