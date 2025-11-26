Besteiro acusa a la Xunta de «incumplir sus compromisos» con Redondela
Critica que se obligue al Concello a asumir el 60% del coste de la reforma de la avenida de Mendiño cuando en 2019 aseguró que la financiaría en su totalidad
Efe
El secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, acusó ayer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de «discriminar» a Redondela al «incumplir su compromiso» de reparar la avenida de Mendiño.
El líder de los socialistas visitó este vial junto a la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, que demandó al gobierno gallego «compromiso, igualdad de trato y una verdadera colaboración institucional» para asumir la actuación en esa avenida que une el centro urbano con el puerto de Cesantes, cuya reforma la Xunta se comprometió a financiar en su totalidad en 2019.
Según indicó Besteiro, la Xunta nunca cumplió la palabra dada y «ahora obliga a Redondela a asumir el 60% del coste de la reforma», así como a redactar, licitar y ejecutar las obras. Y destacó que se trata de una de las principales arterias de Redondela, con un tráfico de 7.000 vehículos diarios, que conecta los centros de salud y las escuelas y que «lleva años necesitando una intervención urgente que nunca llegó».
Por su parte, Rivas denuncia que el gobierno gallego «obliga» al Ayuntamiento a «asumir la titularidad de la vía y la mayor parte de una obra que puede superar los dos millones de euros» y critica que reduzca su aportación del 70 al 40% de la obra, «obligando al Concello a la mayor parte de la financiación y a asumir la gestión de la intervención».
Sanidad pública
Por otra parte, Besteiro mantuvo también una reunión con colectivos sanitarios, plataformas y médicos del centro de salud de Redondela, en la que también participó la portavoz de Sanidad del grupo socialista en el Parlamento gallego, Elena Espinosa.
El dirigente del PSdeG criticó la «situación de saturación» de la sanidad «por la falta de personal», con los profesionales «al límite de su resistencia», lo que está provocando listas de esperas «nunca vistas» de hasta veinte días, también en Redondela.
En este sentido, puntualizó que los médicos del centro de salud, que atienden a una población de 40.000 personas, «tienen que atender a entre cuarenta y cincuenta pacientes al día», además de las libranzas y «bajas de compañeros que el Sergas no quiere cubrir».
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Davila 25/11/2025
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Registros en Vilanova y Ribadumia en una nueva operación antidroga en O Salnés
- Confirmada la indemnización de 5,1 millones de tres aseguradoras a la armadora del «Villa de Pitanxo»