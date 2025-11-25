El PP denuncia el incremento de la inseguridad ciudadana en Redondela

El grupo municipal del PP de Redondela denuncia el incremento de la inseguridad ciudadana y una fuerte alarma social en diversos puntos del municipio por la creciente conflictividad, por lo que insiste en su reclamación para la creación de una comisaría de distrito en la localidad —aprobada por el pleno en 2019— y la dotación de más agentes de Policía Nacional.

Los populares aseguran que cada vez están surgiendo más altercados, ruidos y peleas nocturnas, prácticas temerarias con motos y otros vehículos en calles, consumo y tráfico de drogas con la aparición de jeringas y papelinas en la vía pública e incluso venta de estupefacientes junto a un parque infantil. Además, advierten que todas estas problemáticas se están extendiendo por diversos puntos del municipio ante la falta de efectivos de la Policía Nacional en Redondela.

«Recibimos cada día máis queixas dos veciños ante o aumento dos problemas de convivencia, a comisión de delitos, as prácticas insalubres ou o incremento da conflitividade e cremos que, antes de que vaia a máis malia que a situación xa é insostible en moitas rúas, é preciso poñerlle couto de xeito urxente e inmediato», explica el portavoz municipal, Javier Bas, que indica que estos problemas comenzaron a surgir en 2019 cuando se produjo el traslado de efectivos de la Policía Nacional a Vigo por orden del Ministerio del Interior.

En 2019 una plataforma ciudadana llevó una moción a pleno contra estos recortes de efectivos que fue aprobada por unanimidad. Desde el PP han realizado en los últimos seis años varias iniciativas , como en 2020, siendo diputado Javier Bas, cuando cursó una solicitud formal de la comisaría, en compañía de la también congresista Ana Vázquez y sindicatos policiales, y elevó el asunto a la comisión de Interior del Congreso, donde fue rechazada con los votos del PSOE en 2021.