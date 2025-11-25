El acceso a Arcade por la N-550 se mejorará con una rotonda

El acceso al núcleo urbano de Arcade por la carretera N-550 desde Redondela cambiará por completo de aspecto con una gran rotonda ajardinada que mejorará el tráfico en la intersección con la rúa do Calvario y también el tránsito peatonal con aceras más amplias con carril bici.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lorenzo, destaca esta importante actuación para el municipio incluida en el proyecto de transformación de la avenida Castelao, que se ejecutará en dos fases. La primera de las obras será la rotonda a la altura de la zona de A Feira, que se licitará el próximo año. La segunda fase se acometerá la reforma integral de la salida norte y de la travesía.

El proyecto de la rotonda en el barrio de A Feria ya se encuentra en fase de redacción, paso previo imprescindible para su licitación y ejecución. Un proyecto tiene como objetivo, además de regular el flujo de tráfico que accede al núcleo de Arcade y obligar a reducir la velocidad de los vehículos, la transformación de un espacio que actualmente presenta un profundo deterioro. Así, esta transitada carretera con tratamiento interurbano se convertirá en un corredor verde con aceras, carril bici, zonas ajardinadas y un nuevo alumbrado más eficiente.

Estado actual del cruce en el que se construirá la rotonda. / FdV

Lourenzo explica que «estamos vendo como un proxecto que ata o de agora era imposible sae adiante. Levamos dous anos traballando co Ministerio [de Transportes y Movilidad Sostenible] para conseguir que este proxecto saia adiante hoxe celebramos este avance no proxecto e o compromiso de licitación para o ano 2026. Agradecemos o traballo do Goberno central e ministerio, e especialmente, da senadora do BNG, Carme da Silva, pola súa implicación con esta proxecto e co Concello de Soutomaior».

Por último, Lourenzo subrayó los principales objetivos de este proyecto: transformar la carretera en una calle, el calmado del tráfico, la humanización y mejorar la sostenibilidad, una mayor calidad urbana, ambiental y paisajística, mejorar la coexistencia entre las personas y los vehículos, la integración paisajística, la reducción de accidentes, la mejora del tránsito de peregrinos del Camino de Santiago y la consecución de un espacio atractivo para los viandantes.

Esta iniciativa, unida a la humanización del Camino de Santiago a su paso por el centro urbano y la futura reforma integral de la calle Roxelio Landeiro y la bajada a Ponte Sampaio, supondrán una gran transformación del casco urbano de Arcade donde los peatones ganarán protagonismo frente a los vehículos.