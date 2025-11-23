Transportes sustituirá el paso a nivel de Cesantes por otro inferior

El Ministerio de Transportes suprimirá el paso a nivel de Cesantes y creará un paso inferior de 2,5 metros. La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, visitó ayer el punto y explicó que estas obras se incluyen —junto a la ampliación de túneles y la mejora de diversas infraestructuras— en la renovación del tramo ferroviario Redondela–Bifurcación Arcade, una actuación valorada en 22,6 millones de euros que permitirá modernizar 7,8 kilómetros de la línea.

El Ayuntamiento de Redondela ha recibido con satisfacción el anuncio. Su alcaldesa destacó que la reforma eliminará «el único paso a nivel existente, situado en Cesantes, al norte del apeadero de la parroquia». Actualmente de uso peatonal, dicho cruce será sustituido por un paso inferior de 2,5 metros de ancho y 3 metros de altura. Según Rivas, esta intervención mejorará «la seguridad y la movilidad en esta zona de la parroquia de Cesantes» y contribuirá a aumentar la fiabilidad de la red ferroviaria, con un servicio de mayor calidad y capacidad tanto para pasajeros como para mercancías.

Para ejecutar los trabajos, el Ministerio ha iniciado el procedimiento expropiatorio de los terrenos necesarios. El proyecto afecta a 27.217 metros cuadrados de suelo rural, que se reparten entre 7.408 metros cuadrados de expropiación, 1.429 de servidumbre y 18.380 de ocupación temporal. La Dirección General del Sector Ferroviario ha abierto el período de Información Pública y ha convocado a los propietarios al levantamiento de actas previas, previsto para el 10 de diciembre. La actuación podría ser cofinanciada por el Mecanismo «Conectar Europa» (CEF), destinado a impulsar la conectividad ferroviaria en la Unión Europea.

De forma paralela, avanzan las obras de remodelación de la estación de Redondela, que cuentan con un presupuesto de 3,3 millones de euros. Estas incluyen la instalación de ascensores, la mejora del paso inferior, la renovación de aseos y otras instalaciones, así como intervenciones en la plaza de acceso. La alcaldesa ha agradecido el compromiso de Adif, que continúa así con la modernización de la línea y de los servicios que presta a los viajeros del municipio.

Asimismo, Adif ejecuta las actuaciones correspondientes a la modernización del tramo Vigo-Guixar–Guillarei, con un presupuesto de 32,7 millones de euros, entre las que destaca la construcción del nuevo apeadero de Chapela.