Reclaman en Fornelos atención primaria digna

Un grupo de vecinos y vecinas de Fornelos de Montes se concentraron ante el centro médico para reivindicar una atención primaria digna para la localidad.

Según las personas concentradas, Fornelos de Montes lleva meses convocando manifestaciones y reclamando médico fijo y sustituto para las vacaciones y se ha quedado sin pediatra por lo que «el vecindario seguirá movilizándose e irán a donde tengan que ir hasta que haya solución».

Durante la protesta, las personas manifestantes exhibieron dos pancartas. En una de ellas podía leerse «abandono total do Sergas á sanidade do rural. Desamparo total dos nosos maiores!!» y en otra «O Sergas deixa sen pediatría os rapaces de Fornelos de Montes. Volta da pediatría xa!!».