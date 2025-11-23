Las ANPA de Redondela ahondan en la salud mental
Redondela
La Federación de ANPA de Redondela llevará a cabo su segunda sesión sobre salud mental. En esta ocasión, enfocada en el proceso de acompañamiento. «La charla abordará las herramientas para poder interpretar los malestares y poder afrontarlos para ayudar a toda la familia a crear un entorno saludable», indican.
Está prevista para el martes 25 de noviembre, de 18.00 a 20.00 horas en IES Pedro Floriani (Redondela). Las inscripciones deben hacerse a través de un formulario en línea: https://forms.gle/qT4mDJsopmNDHaAR9 .
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Luz verde por fin al derribo del gran símbolo del feísmo en Monteferro
- Urbanismo autoriza un hotel de dos estrellas y 81 habitaciones dobles en la avenida de Castrelos
- Davila 20/11/2025