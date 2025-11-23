Las ANPA de Redondela ahondan en la salud mental

La Federación de ANPA de Redondela llevará a cabo su segunda sesión sobre salud mental. En esta ocasión, enfocada en el proceso de acompañamiento. «La charla abordará las herramientas para poder interpretar los malestares y poder afrontarlos para ayudar a toda la familia a crear un entorno saludable», indican.

Está prevista para el martes 25 de noviembre, de 18.00 a 20.00 horas en IES Pedro Floriani (Redondela). Las inscripciones deben hacerse a través de un formulario en línea: https://forms.gle/qT4mDJsopmNDHaAR9 .