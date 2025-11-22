Magosto en la «Feira do Gando» de Redondela

El recinto cubierto de la «Feira do Gando» de Redondela acoge hoy, desde las 18.00 horas el magosto organizado por el colectivo Sinha Paca, con carácter solidario. Además de castañas, mercadillo, bebida y comida, a las 18.00 horas habrá un obradoiro infantil y a partir de las 19.00 horas los conciertos de Antón Ke, Gremio de Mareantes, Skanderani, Picota y Dj One. La recaudación de la barra está destinada a los gastos de defensa de las personas denunciadas durante las protestas de La Vuelta contra la invasión de Israel a Gaza.