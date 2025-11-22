Magosto en la «Feira do Gando» de Redondela
El recinto cubierto de la «Feira do Gando» de Redondela acoge hoy, desde las 18.00 horas el magosto organizado por el colectivo Sinha Paca, con carácter solidario. Además de castañas, mercadillo, bebida y comida, a las 18.00 horas habrá un obradoiro infantil y a partir de las 19.00 horas los conciertos de Antón Ke, Gremio de Mareantes, Skanderani, Picota y Dj One. La recaudación de la barra está destinada a los gastos de defensa de las personas denunciadas durante las protestas de La Vuelta contra la invasión de Israel a Gaza.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eira do Costa»
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- Muere el entrenador vigués Iñaki Cabaleiro