Redondela sumará más de cinco mil metros cuadrados de luces de navidad

El Concello de Redondela enciende su alumbrado navideño este mes de noviembre, y lo hará con un espectáculo, según adelantó el Concello sin dar detalles del mismo.

La plaza del Concello y las calles del centro de la villa acogerán un pasacalles y muchas sorpresas desde las 19.00 horas del sábado día 29. La música y la magia navideña estarán presentes en esta jornada, «en la que no faltarán las sorpresas», aseguran desde el Ayuntamiento.

El encendido de las luces de navidad será a las 20.00 horas. La alcaldesa, Digna Rivas, explica que la decoración de este año sumará más de 5.000 metros cuadrados de iluminación, 600 elementos decorativos, 200 arcos y 895.000 luces led. La iluminación de navideña, como en años anteriores, no se limitará a los núcleos urbanos sino que «se extiende por todas las parroquias del municipio con figuras decorativas en las calles, plazas, alamedas, jardines y elementos singulares como el mercado municipal o el antiguo viaducto», señala Rivas.

Con el encendido navideño, la localidad entrará en una etapa festiva pensada para toda la familia y especialmente lo más pequeños. Teatro y música en sus parroquias, visitas de Papá Noel. Fiestas de «pre Fin de Año» infantiles, Cabalgatas, rondallas y ranchos de Reyes formarán parte de un programa que todavía se está ultimando.