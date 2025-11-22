Redondela sumará más de cinco mil metros cuadrados de luces de navidad
El Concello encenderá el alumbrado el día 29 con un espectáculo
Tanto el centro urbano como las parroquias tendrán iluminación navideña y programación festiva
El Concello de Redondela enciende su alumbrado navideño este mes de noviembre, y lo hará con un espectáculo, según adelantó el Concello sin dar detalles del mismo.
La plaza del Concello y las calles del centro de la villa acogerán un pasacalles y muchas sorpresas desde las 19.00 horas del sábado día 29. La música y la magia navideña estarán presentes en esta jornada, «en la que no faltarán las sorpresas», aseguran desde el Ayuntamiento.
El encendido de las luces de navidad será a las 20.00 horas. La alcaldesa, Digna Rivas, explica que la decoración de este año sumará más de 5.000 metros cuadrados de iluminación, 600 elementos decorativos, 200 arcos y 895.000 luces led. La iluminación de navideña, como en años anteriores, no se limitará a los núcleos urbanos sino que «se extiende por todas las parroquias del municipio con figuras decorativas en las calles, plazas, alamedas, jardines y elementos singulares como el mercado municipal o el antiguo viaducto», señala Rivas.
Con el encendido navideño, la localidad entrará en una etapa festiva pensada para toda la familia y especialmente lo más pequeños. Teatro y música en sus parroquias, visitas de Papá Noel. Fiestas de «pre Fin de Año» infantiles, Cabalgatas, rondallas y ranchos de Reyes formarán parte de un programa que todavía se está ultimando.
