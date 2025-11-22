«Contacontos» de Ana Carreira en Chapela
La dramaturga, narradora oral y actriz, Ana Carreira, será la encargada hoy de un «Contacontos» en Chapela dentro de la programación del 25-N del Concello de Redondela. La cita es a las 19.00 horas en la Biblioteca Xela Arias de Chapela. La actividad se desarrolla con el título «Eu non quero» y la entrada es libre para niños y niñas de más de tres años.
