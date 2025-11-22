Avanzan las obras del camino da Pedreira en Saxamonte

Los trabajos de pavimentación y mejora del camino da Pedreira, en Saxamonde, avanzan a buen ritmo. La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, y el concejal de Infraestructuras y Sostenibilidad, Roberto Villar, visitaron las obras. Las mejoras consisten en el incremento del drenaje y la pavimentación, con aglomerado asfáltico en caliente. Esta vía, que discurre entre el camino de Vilanova junto al camino Vilavella hasta el camino del Souto, tiene una longitud total de un 290 metros. Se renovará toda la pavimentación, lo que supone una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados.

Rivas explica que se trata de una obra que mejora «la seguridad y la movilidad del vecindario» . Villar señala que desde la concejalía de Infraestructuras y Sostenibilidad «se avanza en la reparación y mejora de las carreteras y caminos municipales».