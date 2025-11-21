Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una muestra en Redondela aborda el derecho a un hogar

D. P.

Redondela

Con el motivo del Día Europeo de las Personas Sin Hogar, el Multiusos de A Xunqueira de Redondela acoge la exposición «Arquitectura dos invisibles», de la Fundación Santa Cruz. La alcaldesa, Digna Rivas, y la concejala de Servicios Sociales, Iria Vilaboa, participaron ayer en la inauguración de la muestra bajo el lema «Onde o cartón se volve refuxio». El objetivo de la exposición es poner el foco en la realidad de las personas sin hogar, así como la de fomentar la inclusión social.

