La Banda de Arcade celebra hoy Santa Cecilia

D. P.

Soutomaior

La Banda Artística de Arcade celebrará su concierto de Santa Cecilia hoy viernes. El Multiusos de Arcade acogerá a partir de las 20:30 horas el tradicional concierto por la patrona de los músicos con entrada gratuita hasta completar aforo, en lo que supone el 156° aniversario del conjunto. El repertorio tendrá obras clásicas de zarzuelas y temas modernos conocidos.

