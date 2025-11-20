Soutomaior distingue con un premio el trabajo en la igualdad
El Concello de Soutomaior ha abierto la convocatoria pública para el premio municipal en pro de la Igualdad «María a das mil Flores», que pretende reconocer y poner en valor iniciativas y proyectos que fomenten y promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
La Concellería de Igualdade anunció que el reconocimiento municipal se otorgará tanto a una persona física como a una institución pública o privada, valorando criterios como la contribución a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la realización de actividades en el término municipal de Soutomaior, el esfuerzo personal o institucional más allá de lo exigido, el alcance y la repercusión de las acciones o la participación activa de la población beneficiaria , entre otros. El plazo está abierto hasta el 15 de enero en el registro del Concello.
