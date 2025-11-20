Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Soutomaior distingue con un premio el trabajo en la igualdad

D. P.

Soutomaior

El Concello de Soutomaior ha abierto la convocatoria pública para el premio municipal en pro de la Igualdad «María a das mil Flores», que pretende reconocer y poner en valor iniciativas y proyectos que fomenten y promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

La Concellería de Igualdade anunció que el reconocimiento municipal se otorgará tanto a una persona física como a una institución pública o privada, valorando criterios como la contribución a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la realización de actividades en el término municipal de Soutomaior, el esfuerzo personal o institucional más allá de lo exigido, el alcance y la repercusión de las acciones o la participación activa de la población beneficiaria , entre otros. El plazo está abierto hasta el 15 de enero en el registro del Concello.

