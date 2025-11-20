Redondela pretende romper prejuicios en la enseñanza de ciencias en gallego

El Ayuntamiento de Redondela, a través del Servicio de Normalización Lingüística, celebra este mes el Día de la Ciencia en Galego con la actividad divulgativa «Matemaxia». La alcaldesa, Digna Rivas, destaca que se trata de una forma divertida de acercar las Matemáticas al alumnado en lengua gallega mediante una sesión de magia, con el objetivo de «romper los prejuicios que aún existen respecto a la enseñanza de las ciencias en gallego».

La iniciativa, protagonizada por el Mago Paco, comenzó el martes en los CEIP de Reboreda y Quintela y recorrerá a lo largo del mes todos los centros públicos de educación primaria del municipio.

Rivas recuerda que el 4 de noviembre se conmemora el Día da Ciencia en Galego, una fecha creada tras el decreto de 2010 por el que la Consellería de Educación obligó a impartir en castellano las materias de Matemáticas, Tecnología, Física y Química en la enseñanza no universitaria, «como si nuestro idioma solo sirviese para hacer poesía». Con esta celebración se pretende reivindicar el uso del gallego como una lengua plenamente válida «tanto para hablar de letras como de números».

Como cada año, igual que sucede con el Día das Letras, se selecciona a una personalidad científica para rendirle homenaje. En 2025, el protagonista es el bioquímico Fernando Calvet (1903-1988), considerado un auténtico transformador de la universidad gallega. Calvet introdujo la bioquímica moderna en España, modernizó la química orgánica en Galicia e impulsó la investigación química en la Universidad de Santiago de Compostela en los años treinta. Estuvo en el exilio y en prisión. Posteriormente fue director de los laboratorios Zeltia.