El presupuesto de Soutomaior para 2026 será el más alto de su historia: 6,2 millones de euros
El gobierno local lo lleva a pleno este viernes
Las inversiones superan el medio millón
El gobierno local de Soutomaior ya tiene listos los presupuestos para 2026, que llevará a pleno este viernes. Las cuentas ascienden a 6,2 millones de euros, lo que supone un incremento de 1,5 millones en dos años de gobierno de Manuel Lourenzo (BNG) con respecto al presupuesto inicial y las convierte en las más altas de su historia. El documento económico, que presentó el alcalde y el concejal de Hacienda, Diego Moreira, propone un plan de inversiones que supera el medio millón de euros, entre la partida de inversiones reales y otras aportaciones.
Este presupuesto refleja, según Lourenzo, «la buena situación económica del Concello de Soutomaior, fruto de una gestión responsable, seria y rigurosa con una manera de gestionar la economía del Concello que tiene como principal objetivo defender el interés general de los vecinos, así como la responsabilidad en el gasto y el control de fiscalización de hasta el último euro que entra en el Concello».
El alcalde y el concejal de Hacienda destacan que el documento experimenta un incremento económico en todas las partidas, haciendo hincapié en la de protección y promoción social, que roza el millón de euros.
«En el Concello de Soutomaior veníamos de una época en la que los presupuestos se presentaban incumpliendo la ley, con retrasos que hacían que el presupuesto no estuviera aprobado hasta abril o mayo», recuerda el edil de Hacienda, apuntando que, actualmente, «Soutomaior cumple los plazos de manera escrupulosa y gestiona el dinero con el rigor que los vecinos y vecinas merecen». Gracias a esto, según el alcalde, el municipio «puede tener una agenda de referencia en el entorno y unos servicios que presta atención a los vecinos con mucho más personal e inversiones que eran impensables hace apenas dos años». En este sentido, indica el alcalde que, a día de hoy, hay más de 4 millones de euros en inversiones y obras en la calle.
