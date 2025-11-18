Redondela reclama a la Diputación que retrase las obras en A Portela

El Concello de Redondela reclamó ayer a la Diputación de Pontevedra la suspensión temporal de las obras en la EP-2904, en A Portela, advirtiendo que estas «dejarían incomunicados a docenas de vecinos y vecinas que residen en la zona e impedirían el acceso de ambulancias o cualquier otro servicio de emergencias».

Desde el gobierno local dicen que el Concello tuvo constancia del comienzo de los trabajos este fin de semana, a través de unos papeles pegados por la empresa constructora, advirtiendo del corte de circulación los días 18, 19 y 20 de este mes. El inicio de las obras perjudicaría a los vecinos porque en ese mismo camino ya se están realizando actualmente unas obras de renovación de la infraestructura ferroviaria por parte de Adif, por lo que la única alternativa para los residentes es esa carretera provincial.

«Los avisos del corte de circulación fueron colocados durante el fin de semana sin comunicación previa al Concello ni a la Policía Local», explica la alcaldesa, Digna Rivas, quien denuncia que, desde el pasado sábado, intentaron ponerse en contacto en reiteradas ocasiones con los responsables de la obra sin obtener respuesta. Tampoco en la mañana de ayer recibieron contestación por parte de la Diputación.

Las obras que está realizando Adif en la zona eliminaron provisionalmente el paso sobre la vía y actualmente no hay habilitada ninguna conexión alterativa de acceso para los vecinos y vecinas, siendo la única la carretera provincial.

La ejecución simultanea de las obras de pavimentación previstas provocaría que los residentes del núcleo de población de A Portela quedasen «totalmente aislados, al impedirse tanto la entrada como la salida de la zona debido al corte del único paso practicable en este momento», insisten desde el gobierno local.